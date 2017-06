Schon wenig später machen sich Kannenbergs Arbeiter auf dem Grundstück des glücklichen Gewinners zu schaffen. Als Architektin fungiert Corinnas ältere Schwester Ursula, die natürlich in das kleine Komplott eingeweiht ist. Dann aber verliebt sie sich in Peter Markus und wird zusehends von ihrem schlechten Gewissen geplagt. Beim Richtfest will sie ihm die ganze Wahrheit über den gefälschten Gewinn gestehen, doch vor lauter Feierlaune kommt sie nicht zu Wort. Erst als Markus seine Mietwohnung, die ebenfalls Kannenberg gehört, kündigen will, offenbart ihm der Bauunternehmer, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Zwar lässt Dr. Markus sich weder bestechen noch erpressen, trotzdem sickert die Affäre bis zu seinem eifersüchtigen Kollegen Brummer durch, der schon lange nach einem Grund sucht, um den beliebten Lehrer anzuschwärzen. Vom Dienst suspendiert, versucht Markus gemeinsam mit seinem Freund Professor Hebbel, seinen Ruf und seinen Job zu retten und dem Bauunternehmer Kannenberg eins auszuwischen.