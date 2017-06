Kaum ein klassisches Menü kommt ohne diese Beilage aus. Ob als Vor- oder Hauptspeise, das bunte Blattgemüse ist eines der vitaminreichsten Nahrungsmittel. Aber Salat ist empfindlich und verliert schnell seine Nährwerte. Was ist also zu beachten und wie lange bleibt er frisch? Wie viele Sorten gibt es überhaupt und wo wird Salat in Rheinland-Pfalz besonders intensiv angebaut?