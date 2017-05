Walther (50) kriegt die Physiotherapeutin Natalia nicht mehr aus seinem Kopf. Nach einem verpatzten Date in St. Petersburg will er ihr Herz zurückerobern und gelobt Besserung. Partnervermittlerin Ksenia gibt ihrem Klienten noch eine Chance und arrangiert erst einmal ein Treffen mit einer jungen Journalistin. Walther fällt es schwer, sich beim Anblick der attraktiven Dame zurückzuhalten und geht erneut auf kompromisslosen Eroberungskurs. In Karsten (44) findet er einen echten Leidensgenossen. Gemeinsam ziehen sie los, um im St. Petersburger Nachtleben Frauen kennenzulernen. Auch dabei wird Walther übermütig und geht eindeutig zu weit. In Odessa hat Partnervermittlerin Ilona für Versicherungsmakler Manfred (42) und Fußballfan Elvis (28) ein Casting organisiert. Acht hübsche Frauen wollen die deutschen Männer kennenlernen. Als Elvis und Manfred sich für die gleiche Frau entscheiden, bricht ein Konkurrenzkampf aus. Wer hat das Interesse der hübschen Anastasia geweckt?