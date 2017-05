Drei Männer machen sich auf die Suche nach ihrer Traumfrau in Osteuropa. Walther (50) war noch nie verheiratet und träumt schon lange von einer eigenen Familie. Der Reiseverkehrskaufmann hat eine große Leidenschaft für Mode und Romantik. Mit Hilfe einer Partnervermittlerin will er nun endlich in St. Petersburg die passende Frau finden. Doch die Suche wird für ihn zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Walther beißt sich an den schönen Russinnen die Zähne aus und kann trotz ausgefallener Geschenke nur schwer bei ihnen landen. Der vielgereiste Mann lässt kein Fettnäpfchen aus. Und dann verdreht ihm die 42-jährige Natalia den Kopf... Elvis (28) aus Braunschweig ist zurzeit arbeitslos und übergewichtig. Als er noch schlank war, lagen ihm die Frauen scharenweise zu Füßen. Doch das ist lange her. Deshalb beschließt der Fußballfan trotz knapper Kasse nach Odessa zu reisen, um dort eine hübsche Frau zu finden, die ihn mag wie er ist. Im ukrainischen Nachtleben gerät er in Flirtlaune und baggert, was das Zeug hält. Mit Turnschuhen und Sporthose wirkt er auf die gestylte Damenwelt wie ein Exot. Dennoch lässt er nichts unversucht, um die Frauen zu erobern. Versicherungsmakler Manfred (42) aus Dachau hat es da leichter. Der attraktive und gutsituierte Firmeninhaber ist nach Odessa gereist, um sich trotz der Warnung seiner Freunde mit einer Internetbekanntschaft zu treffen. Doch hält Mila in der Realität auch das, was sie auf ihrem Internetprofil verspricht?