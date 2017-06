Zwischen 1840 und 1939 verließen rund 55 Millionen Europäer ihre Heimat und wagten einen neuen Anfang in Nord- oder Südamerika. In dieser Folge wird auf die Ursachen für die große Auswanderung eingegangen. Zu Wort kommen die Emigranten selbst: Zwanzig Männer und Frauen schildern in der Dokumentationsreihe in ihren Briefen, Tagebüchern und Memoiren ihre Erlebnisse in der "Neuen Welt".