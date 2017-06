Das Halsband der Königin Heute | 3sat | 20:15 - 22:10 Uhr | Historienfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Kurz vor Ausbruch der französischen Revolution, kämpft Jeanne in Paris um die Wiederherstellung ihres Familiennamens. Sie glaubt, wenn sie zu Königin Marie Antoinette vorgelassen würde, könnte diese ihr ihren Adelstitel zurückgeben. Da man ihr jedoch den Zutritt zum Palast verwehrt, greift sie zu einer List. Mithilfe einer gestohlenen Halskette will sie sich als Vertraute der Königin ausgeben. Original-Titel: The Affair of the Necklace Laufzeit: 115 Minuten Genre: Historienfilm, USA 2001 Regie: Charles Shyer FSK: 12 Schauspieler: Jeanne St. Remy de Valois Hilary Swank Kardinal Louis de Rohan Jonathan Pryce Rétaux de Vilette Simon Baker Graf Nicolas De La Motte Adrien Brody Minister Breteuil Brian Cox Marie-Antoinette Joely Richardson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets