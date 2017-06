3sat überträgt das Konzert der "Toten Hosen" live vom Festival "Rock am Ring" 2017. Bis zum Auftritt der Band ab circa 22 Uhr werden Highlights von Auftritten weiterer Top-Acts übertragen. Die "Mutter" der deutschen Open-Air-Festivals geht in eine neue Runde: "Rock am Ring" ist das größte und bekannteste Festival Deutschlands und mittlerweile Kult geworden. 2017 findet es zum 32. Mal und wie gewohnt mit einem sensationellen Lineup statt. Drei Tage Live-Musik auf vier Bühnen mit unterschiedlichsten Musikgenres. Darunter in diesem Jahr: Airbourne, AnnenMayKantereit, Bastille, Beatsteaks, Broilers, Donots, Genetikk, Kraftklub, Liam Gallagher, Macklemore & Ryan Lewis, Marteria, Rag'n'Bone Man sowie die Headliner: Die Toten Hosen, Rammstein und System of a Down. Erstmals 1985 veranstaltet, war "Rock am Ring" ursprünglich als ein einmaliges Ereignis geplant. Aber der große Erfolg - bereits im ersten Jahr kamen unglaubliche 75 000 Besucher - sorgte dafür, dass "Rock am Ring" zum alljährlich stattfindenden Event wurde. 2015 wanderte der Open-Air-Zirkus vom Nürburgring auf den Flugplatz Mendig, was der Beliebtheit keinen Abbruch tat: Mit über 90 000 verkauften 3-Tages-Tickets verzeichnete das Festival einen neuen Zuschauerrekord. Doch 2017 heißt es: Back to the roots! "Rock am Ring" kehrt wieder zurück zum Nürburgring, an seinen Originalschauplatz.