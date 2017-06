Bootsfahrt ohne Führerschein: mit dem Schlauchboot auf der Elbe Frank Silbermann lebt seit seiner Kindheit in Finkenwerder. Er fühlt sich auf der Elbe zu Hause und veranstaltet mit seinen Schlauchbooten regelmäßig Touren für Elbe-Fans. Eine Spezialtour führt ein "Nordtour"-Team an Blankenese vorbei, die Este entlang zum Schweinesand. Zeit für eine Pause auf der Insel, bis es wieder Richtung Elbe zurückgeht. Menschen an der Elbe: "Ganz in Ruhe" Auf dem Elberadweg lässt sich der Fluss entdecken. Ein "Nordtour"-Team trifft Menschen, die in Hohnstorf an der Elbe zu Hause sind und viel für Touristen tun: Fischer Eckhard Panz ist der letzte Elbfischer dort. Mehrmals die Woche fährt er mit seinem Boot auf die Elbe, um die Reusen zu leeren. Früher fuhr er mit seinem Großvater hinaus, dessen Stiefel hängen im Hohnstorfer Fischereimuseum, wo man viel über die Geschichte des einstigen Fischerdorfes erfährt. Wiebke Ahrens betreibt mit viel Leidenschaft ein kleines Melkhus direkt hinterm Deich. Dort gibt es leckere, frische Milchprodukte. Erholsam und entspannend ist auch Yoga am Elbdeich, ein Angebot der Yoga- und Tanzschule von Mukti Vera Hatzakes. Erlebnis der Sinne: Salzwiesenwanderung auf Insel Poel Die Diplom-Landwirtin Helgard Neubauer zeigt auf ihrer Salzwiesenwanderung in Gollwitz auf der Insel Poel Löffelkraut und Milchkraut oder auch den Körnchen-Steinbrech. Die Tour ist ein Erlebnis der Sinne: fühlen, riechen, schmecken. Urlaub an der Nordseeküste: mit dem Hund in Neßmersiel Im Nationalpark Wattenmeer herrscht ganzjährig Leinenzwang für Hunde, um die Brut-, Aufzucht- und Rastgebiete vieler seltener Vogelarten nicht zu gefährden. Im Dornumerland in Ostfriesland können sich aber die Vierbeine im extra angelegten Fun-Agility-Park austoben. Direkt nebenan liegt eine eingezäunte Freilaufwiese für Hunde, alles in unmittelbarer Nähe zum Hundestrand von Neßmersiel. Der Seeadler-Fotograf aus Klockenhagen Mario Müller aus Klockenhagen fotografiert am liebsten Seeadler. Der Ornithologe und Naturschützer ist Landeskoordinator in der Projektgruppe Großvogelschutz am Landesamt für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern. Seit Jahren beobachtet er die Seeadlerbestände im Land. Immer mehr Brutpaare und Jungtiere siedeln sich an. Der 52-Jährige beringt die Jungtiere zwischen Mitte und Ende Mai. Dadurch kommt er sehr eng mit den Adlern in Kontakt und kann die größten einheimischen Greifvögel in vielen einmaligen Situationen fotografieren. Die Ostsee zum Greifen nah: zu Gast in der Jugendherberge Warnemünde Die Jugendherberge Warnemünde liegt nur einen Steinwurf entfernt von der Ostsee. Ihr Markenzeichen ist der 30 Meter hohe Turm mit dem weißen "Ball" auf der Spitze. Darin ist die Technik des Deutschen Wetterdienstes versteckt, denn die Jugendherberge ist in die ehemalige Wetterwarte eingezogen. Nach dem Ende der DDR wurde das Gebäude umgebaut. Auch im Turm kann man übernachten. In unmittelbarer Nähe liegen der Tennisplatz und der Strand. Mit der Museumsbahn durch die Probstei Uralte Triebwagen verkehren bei Kiel, liebevoll instand gehalten von Eisenbahnfreunden aus ganz Norddeutschland. Auf einer landschaftlich wunderschönen Kleinbahnstrecke zwischen dem Hauptort Schönberg und dem Schönberger Strand fahren die Züge regelmäßig jeden Sonnabend und Sonntag zwischen Mai und September. Außerdem werden Fahrten in die Probstei bei Kiel angeboten. Überwiegend im Einsatz ist die für die damalige Zeit fortschrittliche Diesellok V20, Baujahr 1939. Auf dem Bahngelände können die Besucher außerdem mit historischen Straßenbahnen mitfahren, unter anderem mit einer aus Hamburg aus dem 19. Jahrhundert. 30 Jahre UNESCO Weltkulturerbe Lübeck: auf Endeckungstour durch die historische Altstadt Im Dezember 1987 wurde Lübecks historische Altstadt mit ihrer einzigartigen Stadtsilhouette zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. - 30 Jahre UNESCO Weltkulturerbe Lübeck: auf Endeckungstour durch die historische Altstadt