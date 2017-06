Der arme Bauernjunge Trenk erträgt die Leibeigenschaft seiner Familie nicht mehr. Als er mit dem gemeinen Lehnsherren Ritter Wertolt in Streit gerät, muss er aus seinem Dorf fliehen. Nur mit einem Schweinchen als Begleiter wandert Trenk in die große Stadt, wo er auf Arbeit und eine bessere Zukunft hofft. Durch Zufall trifft er einen jungen Ritterssohn, der Angst vor seiner Ausbildung als Knappe hat. Als sie die Rollen tauschen, wird alles anders. Denn nun tritt Trenk an der Burg Hohenlob seinen Dienst bei dem gutmütigen Ritter Hans und seiner frechen Tochter Thekla an. Mit ihrer Unterstützung kann Trenk Schritt für Schritt seinem Ziel näherkommen, seine Familie zu befreien. Wobei große Abenteuer zu bewältigen sind: Zuerst muss er ein Ritterturnier gewinnen und dann den gefährlichen Drachen besiegen. Denn laut Anweisung des Fürsten gilt: Wer das Land von dieser Gefahr befreit, hat wirklich jeden Wunsch frei. Der Kinofilm "Ritter Trenk" basiert auf der Buchreihe "Der kleine Ritter Trenk" und der gleichnamigen 26-teiligen Zeichentrickserie.