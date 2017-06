Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:40 - 06:50 Uhr | Animationsserie Infos

Yann entdeckt bei einem Tauchgang die lang verschollene Galeone des berühmten Captain Cook. Er will sie genauer untersuchen, aber sein Onkel Patrick verbietet es ihm. So taucht Yann heimlich mit Jack hinunter zu dem Wrack. Aber die beiden sind nicht die Einzigen, die den Spuren des legendären Schiffs folgen. Auch die Ganoven Van Krook, Biff und Rico suchen die Galeone, auf der sie wertvolle Schätze vermuten. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Das versunkene Schiff Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 6