Mogli entdeckt, dass die Ruinen, in denen eigentlich die Affen wohnen, total vereinsamt sind. Die Affen haben sie verlassen, weil der gefährliche Panther Kala zurückgekehrt ist und dort wohnt. Mogli will sofort seine Freunde Balu und Baghira informieren und mit ihnen Kala vertreiben. Doch die beiden Freunde wurden unterdessen von der heimatlosen Äffin Mascha gefangen genommen. Mascha will sich mit ihrer Affenbande nun bei Balu und Baghira einnisten.