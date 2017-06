Wir Kinder aus Bullerbü Heute | ZDF | 05:30 - 06:55 Uhr | Familienserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Schule ist dann besonders schön, wenn gerade die Sommerferien beginnen. Man kann zum Schwimmen gehen, sich in der Mühle vom alten Johann schauerliche Geschichten erzählen lassen oder auf einer "einsamen" Insel Seeräuber spielen. Langeweile kommt also bei Lasse, Bosse, Ole, Lisa, Britta und Inga nie auf. Zumal es da auch noch Kerstin gibt, die immer für besondere Aufregungen sorgt. Original-Titel: The Children of Bullerby Village Laufzeit: 85 Minuten Genre: Familienserie, S 1986 Regie: Lasse Hallström Schauspieler: Lisa Linda Bergström Britta Ellen Demerus Inga Anna Sahlin Lasse Crispin Dickson Wendenius Bosse Henrik Larsson Ole Harald Lönnbro