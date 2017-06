Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:50 - 07:00 Uhr | Animationsserie Infos

Yann ist mit Zoom wieder einmal beim Kitesurfen, als er einen verwundeten Mantarochen findet. Die beiden bringen ihn zu Onkel Patrick, der das Tier sofort medizinisch versorgt. Yann will herausfinden, wer den Rochen verwundet hat, um zu verhindern, dass noch mehr Tiere verletzt werden. Glücklicherweise kann er sich wie immer auf seinen Freund Zoom verlassen, der ihn bei dieser nicht ungefährlichen Mission unterstützt. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Mantas in Gefahr Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 7