Inga Lindström: Liebe deinen Nächsten Heute | ZDF | 20:15 - 21:45 Uhr | Liebesfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das Leben scheint perfekt zu sein für Marvin Blom, einen pensionierten Richter. Liebestechnisch genießt er die Zeit mit der Yogalehrerin Esther Carlson und auch so hat er sehr viel Zeit. Doch diese Rechnung hat er ohne seine Tochter Julia und Enkelin Nina gemacht, die spontan zu Besuch kommen. Denn was er nicht weiß, ist, dass diese eigentlich vorhaben, hierher zu ziehen. Ärger ist somit schon vorprogrammiert. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Liebesfilm, D 2015 Regie: Matthias Kiefersauer Schauspieler: Esther Carlson Franziska Schlattner Marvin Blom Rufus Beck Julia Bergen Mira Bartuschek Nina Bergen Emilia Bernsdorf Per Anderson Alexander Koll Erik Viklund Christof Arnold Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets