Es könnte so ein schönes Geburtstagsfest sein, das Ylvi in ihrem neuen Baumhaus feiert. Doch leider macht Gilby ihr einen Strich durch die Rechnung. Er besetzt das Baumhaus. Ylvi ist den Tränen nahe, doch tapfer beschließt sie, die Angelegenheit in die eigenen Hände zu nehmen. Wickie allerdings steht ihr zur Seite und hat auch gleich eine Idee: Wie wäre es, Gilby ein paar gefährliche Riesen vorzugaukeln, die den Wald bevölkern?