Wie ein Sprung ins Ungewisse - beunruhigend und verheißungsvoll zugleich - gestaltet sich Katrins (Katja Weitzenböck) Reise ins sommerliche Prag. Die Psychologin will mit ihrer Tocher wieder ins Reine kommen und hofft, dort eine alte Liebe wiederzufinden: den leiblichen Vater ihres mittlerweile erwachsenen Kindes. Eine romantische Spurensuche voller Überraschungen nimmt ihren Anfang. Ausgerechnet in Prag muss Psychologin Katrin Gutmann einen wichtigen Termin wahrnehmen. Ihre App "Sorry" wird dort der Branche vorgestellt. Für Katrin eine perfekte Gelegenheit, selbst einen schweren Fehler wiedergutzumachen. Ihre Tochter Jana spricht nicht mehr mit ihr, seit ans Licht gekommen ist, dass Katrin ihr verschwiegen hat, wer in Wahrheit ihr Vater ist. Ohne Wissen voneinander gehen die zwei in Prag auf die Suche nach dem gebürtigen Tschechen, der Katrin einst schwanger sitzengelassen hat. ('Ein Sommer im Elsass' am 7. Juni, ORF2)