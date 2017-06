Swantje ist sauer auf ihre Mutter und freut sich umso mehr, dass Daniel ihr Avancen macht. Nach einem kleinen Disput mit JC zieht sie sich zu Daniel ins Hotel zurück, nicht ahnend, dass Daniel Übles mit ihr vorhat. Wird sie auf seine Spielchen reinfallen? Helen lehnt Arnes Vorschlag, zurück nach Trier zu gehen, wegen ihres gerade eröffneten Cupcake-Ladens ab. Sie sucht Rat bei Erika und Sigrid. Doch Sigrid verfolgt eigene Interessen: Sie will Helen von Peer fernhalten. Merle fällt auf, dass Gunter mehr trinkt als früher. Der reagiert gereizt, als Merle ihn auf seine neuen Trinkgewohnheiten anspricht. Sie ahnt nicht, wie berechtigt ihre Sorge ist. Patrick freut sich auf ein Date mit Jacqueline. Das läuft auch gut an, Jacqueline flirtet offensiv. Doch dann entzieht sie sich plötzlich. Patrick versteht die Frauenwelt nicht mehr, während Jacqueline schluchzend auf einer Bank sitzt und mit ihrem Geheimnis hadert: Sie ist noch Jungfrau. Torben, Theo und Hannes entdecken Ungereimtheiten in Shermans Geschäftspolitik.