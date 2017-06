Harry Potter und der Feuerkelch Heute | SAT.1 | 20:15 - 23:15 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Zauberschüler Harry Potter muss eine gewaltige Herausforderung annehmen: Obwohl er erst 14 Jahre alt ist, wird er von dem Feuerkelch auserwählt, an dem sagenhaften Trimagischen Turnier teilzunehmen. Während er sich den verflixt gefährlichen Aufgaben stellt, spürt er die Macht Voldemorts immer stärker... Original-Titel: Harry Potter & the Goblet of Fire Laufzeit: 180 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, GB 2005 Regie: Mike Newell FSK: 6 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermine Granger Emma Watson Rubeus Hagrid Robbie Coltrane Lord Voldemort Ralph Fiennes Albus Dumbledore Michael Gambon