Aufregung auf Mauritius: Der Ex-Dauersingle Walther aus Berlin will hier seine Verlobte Marta aus Rumänien heiraten. Walther will es sich nicht nehmen lassen, den schönsten Tag seines Lebens selbst zu organisieren. Hilfe bekommt er dabei von einem alten Bekannten: Elvis! Er steht Walther in den aufregendsten Stunden bei. Weiter auf seinen ersten Kuss wartet Manuel (23) aus Niedersachsen.