Sara wird im Keller des Seehauses festgehalten. Jacob erklärt ihr seine Motive und sagt, dass er sie immer noch liebt. Doch als sie ihn mit den Komplott-Vorwürfen konfrontiert, schlägt er sie ins Gesicht. Dann verlässt er das Haus und trägt Van Gogh auf, alles in Brand zu stecken. Doch Van Gogh hat Skrupel. Er kann und will Jacobs Plan nicht länger mittragen. Als Michael ins Haus kommt um Sara und Mike zu befreien, bedroht ihn A&W mit der Waffe. Van Gogh will das Richtige tun und appelliert an A&W, die ganze Sache von der Polizei aufklären zu lassen und gemeinsam aus Poseidons Splittergruppe "21 Void" auszusteigen. Doch A&W betrachtet das als Verrat und schießt. Sara hat sich mittlerweile selbst aus dem Keller befreit und versucht gemeinsam mit Michael, die Gelegenheit zu nutzen und zu fliehen. Mikey wird aber von Jacob aufgegriffen und entführt. Es kommt zum finalen Showdown in einem Hafengebäude...