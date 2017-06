Die Pflegemutter der zehnjährigen Annie ist völlig überfordert. Als der milliardenschwere Unternehmer und angehende Politiker Will Stacks unverhofft auf die aufgeweckte Annie trifft, kommt ihm das mitten in seinem Wahlkampf um das Amt des New Yorkers Bürgermeisters gerade gelegen. Er will sich als volksnah und selbstlos inszenieren und nimmt das Pflegekind aus Harlem bei sich auf.