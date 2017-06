Segelschiffe gleiten nur mit der Kraft des Windes über die Meere. Die schnellsten schaffen mehr als 70 km/h - dagegen würden die meisten Motorboote bei einem Rennen alt aussehen. Die ersten Schiffe konnten nur auf Flüssen und in Küstennähe segeln. Heute kann man mit einem Segelboot einmal rund um die Welt fahren, und das ganz ohne Motorkraft. Tobi checkt diesmal, wie man ein Segelschiff steuert. Er lässt sich die wichtigsten Knoten-Tricks beibringen und findet heraus, seit wann es überhaupt Segelboote gibt. Das Beste für Tobi: Er darf auf einem Riesen-Segelschiff auf hoher See mitfahren. Also, Segel setzen und volle Fahrt voraus!