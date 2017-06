Raphael und Dominik sind verzweifelt. Ohne ein vernünftiges Drehbuch wird ihr geplanter Werwolf- Film ein Flopp. Raphael findet aber in Davids Notizen eine Geschichte über einen Werwolf. Und die ist nicht mal schlecht. Vielleicht etwas zu kitschig, findet Raphael, aber einzelne Passagen lassen sich schnell ändern. Bald hat Raphael auch Dominik überzeugt. Jetzt brauchen sie nur noch eine Hauptdarstellerin und beide müssen aufgrund von Davids Notizen sofort an Pippi denken. Als der herausfindet, dass Dominik und Raphael seine Notizen geklaut haben, wird er sauer. Wenn Pippi seine Geschichte in die Hände bekommt, wird sie erfahren, wie es um seine Gefühle zu ihr wirklich steht. Jonny kann es nicht fassen! Im Internet kursiert ein Video, das ihn und Nils bei einer Situation in der Turnhalle zeigt, die aussieht, als würden die beiden einen lächerlichen Tanz aufführen. Jonny sieht sich schon wieder als Gespött der Schule. Zu allem Überfluss, soll die ungewollte Choreographie, die bei allen inzwischen schon als "Funny Fight" bekannt ist, nun auch noch bei Frau Levin im Sportunterricht getanzt werden.