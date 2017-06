Shary und Ralph behalten auch im dichtesten Nebel den Durchblick. In einem Experiment finden sie heraus, welche Probleme unser Gehirn bekommt, wenn man das Wort "Rot" blau schreibt. Außerdem verraten sie, was an Ultramarinblau besonders ist, und die Antworten auf folgende Fragen: Warum ist Blaulicht blau? Welchen Vorteil hat Blau eigentlich gegenüber Rot, Grün oder Rosa? Was kann man mit Ultraschall untersuchen? - Shary und Ralph: Im Nebel