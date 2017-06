Turbulent witzige Fortsetzung der Erfolgskomödie mit Kevin James ('Der Zoowärter', 'Das Schwergewicht'). Der tollpatschige Kaufhaus-Cop muss diesmal seine Tochter aus den Fängen skrupelloser Verbrecher retten, die in der Glitzerstadt Las Vegas einen groß angelegten Kunstraub planen. Klar, dass der Comedy-Profi dabei keine Pointe auslässt - Slapstick vom Feinsten! Paul Blart ist zur "Security Guard Expo" in Las Vegas eingeladen worden. Die Freude auf ein paar Tage Auszeit mit seiner Teenager-Tochter Maya ist aber bald verflogen. Gangsterboss Vincent plant nämlich, aus Nobelhotels und Casinos wertvolle Kunstgegenstände zu stehlen. Als Augenzeugin wider Willen gerät Maya mit ihrem Freund Lane in die Gewalt der skrupellosen Truppe Vincents. Um seine Tochter zu befreien, setzt Kaufhaus-Cop Blart alles daran, den groß angelegten Coup zu vereiteln.