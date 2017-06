The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro Heute | RTL | 20:15 - 23:00 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Peter Parker als Spider-Man kein leichtes Leben: Auf der einen Seite fühlt er sich dazu verpflichtet die Menschen von New York zu beschützen, auf der anderen Seite bemüht er sich um die Beziehung zu seiner großen Liebe Gwen Stacy. Die Lage spitzt sich zu, als der unter Strom stehenden Bösewicht Electro den Times Square zerstört und auch vor noch größeren Übeltaten nicht zurückschreckt. Original-Titel: The Amazing Spider-Man 2 Laufzeit: 165 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2014 Regie: Marc Webb FSK: 12 Schauspieler: Spider-Man / Peter Parker Andrew Garfield Gwen Stacy Emma Stone Electro / Max Dillon Jamie Foxx Green Goblin / Harry Osborn Dane DeHaan Donald Menken Colm Feore Felicia Felicity Jones