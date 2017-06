6 Uhr früh in Bayern. Ein verregneter Sommermorgen, noch liegen weite Teile des Landes im Nebel. Während die einen sich gerade den Schlaf aus den Augen reiben, geht für die anderen der Arbeitstag zu Ende. Bäcker und Schichtarbeiter sind seit vielen Stunden auf den Beinen und machen jetzt "Mittagspause". Auf dem Großmarkt herrscht noch immer reges Treiben, die letzten Waren werden verkauft. Die Straßen füllen sich mit Tausenden Pendlern, die Schulen läuten zur ersten Stunde. Kaffees und Geschäfte erwachen zum Leben. Und während Metzger, Tierärzte, Soldaten, Erntehelfer und Lkw-Fahrer in den Tag starten, ist für viele Menschen in Niederbayern nichts mehr wie es vorher war. Eine Flutkatastrophe hat ihre Existenzen zerstört. Die Flut ist das Thema des Tages, der folgenden Wochen, und der Beginn einer Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Das BR-Team ist mittendrin - in einem neuen Tag in Bayern. "24h Bayern" erzählt einen Tag in Bayern aus der Perspektive seiner Bewohnerinnen und Bewohner, 24 Stunden lang, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr am folgenden Morgen, in Echtzeit. Im Mittelpunkt stehen die Menschen und ihr Alltag: die Arbeit, das Leben, die Hoffnungen und Enttäuschungen und die Träume, die bleiben. Kinder, die auf die Welt kommen, Arbeiter, die am Band stehen, Künstler, die nach Ausdruck suchen. Bauern auf den Feldern, Polizisten im Einsatz, Flüchtlinge auf der Suche nach Schutz. Gedreht wurde am 3. Juni 2016 mit insgesamt hundert Teams, verstreut über den ganzen Freistaat, in Oberbayern wie in Unterfranken, im Allgäu wie im Bayerischen Wald. Gesendet wird das Programm nun, am 5. Juni 2017, im BR Fernsehen, und läuft dort ohne Unterbrechung 24 Stunden lang, von 6 Uhr früh bis zum nächsten Morgen. "24h Bayern" ist ein ethnologisches Abenteuer, ein repräsentativer Schnitt durch die Gesellschaft, der den Alltag in Bayern einfängt - eine nachhaltige Chronik und ein Schatz für die Menschen, die nach uns kommen. Produziert wird "24h Bayern" von zero one film und megaherz München im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Die Projektregie liegt bei Volker Heise, auf dessen Idee das Projekt zurückgeht, und der für seine Arbeiten mehrfach mit dem Grimme Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden ist. Es ist ein Programm mit Bayern, für Bayern, über Bayern hinaus.