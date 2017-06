In verschiedenen absurden Episoden gehen die Komiker von Monty Python dem Sinn des Lebens auf den Grund. Dabei geht es um Themen wie die Geburt in einem Krankenhaus und in einem Arbeiterviertel, um Wachsen und Lernen in Schulkapelle, Unterricht und Sport, um Organverpflanzung am lebenden Objekt oder verschiedene Todesarten.