Eine mysteriöse Frau rettet Xu, als der im Wald in eine lebensbedrohliche Notlage kommt. Hinter ihrem schönen Gesicht verbirgt sich eine Magierin, die schon bald in einen Kampf hineingezogen wird, in dem sich das Schicksal des ganzen Reiches entscheiden soll. Ihre Zuneigung zu Xu droht ihr dabei zum Verhängnis zu werden.