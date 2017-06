Cowboys Vs. Dinosaurs Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Infos

Mehr Termine Inhalt Bei einer Felssprengung in der Nähe einer Kleinstadt wird ein Dinosauriernest freigelegt. Gierig stürzen sich die Tiere auf die Arbeiter. Dann machen sie Jagd auf die Bewohner des Städtchens. Doch die wehren sich: Sheriff Henry und sein Rivale Val, ein Cowboy, sammeln alles um sich, was nur irgendwie schießen kann. Original-Titel: Cowboys vs Dinosaurs Laufzeit: 105 Minuten Genre: , USA 2015 Regie: Ari Novak, Anthony Fankhauser FSK: 12 Schauspieler: Trent Walker Eric Roberts Val Walker Rib Hillis Sky Casey Fitzgerald Marcus Vernon Wells Henry John Freeman Dr. Sinclair Sara Malakul Lane