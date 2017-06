Der alte Spielzeugmacher Geppetto schnitzt aus einem Stück Pinienholz eine Puppe, die er "Pinocchio" tauft. Zu seiner Verblüffung und Freude erwacht Pinocchio zum Leben und steckt voller Tatendrang. Allerdings nimmt er es mit der Wahrheit nicht so genau. Doch mit jeder Lüge wird seine Nase länger und länger. Pinocchios größter Wunsch ist es, ein Bub wie alle anderen zu sein und so möchte er auch in die Schule gehen. Doch auf dem Weg dorthin, will er unbedingt noch schnell das Puppentheater des Marionettenspielers Mangiafuoco besuchen und gerät so in ein gefährliches Abenteuer.