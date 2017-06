Kurz nachdem Rolf Reger noch per Handy mit seiner Verlobten Sabrina Haussner telefoniert hat, wird er in einem Waldstück erschossen. Bei der Suche nach Spuren und einem möglichen Täter überraschen die Kommissare Heymann und Richter zwei Männer in Regers Wohnung. Einer von ihnen entkommt unerkannt, doch den zweiten, Ludovic Husmann, können sie nach einem Sturz vom Balkon festnehmen. Durch Husmann erfahren Kress und seine Kollegen von Autoschiebereien, in die er selbst und sein Komplize Rolf Reger verwickelt waren und bei denen es um viel Geld ging. Als Sabrina entführt und ihr Vater Roman Haussner erpresst wird, weist alles auf Regers mysteriösen Geschäftspartner als Täter hin. Aber auch die Familie Haussner gibt Kress Rätsel auf. Weshalb wurde Rolf Reger sowohl von Sabrinas Vater als auch von ihrem Bruder Gerrit rigoros abgelehnt? Und welche Verbindung besteht zwischen Roman Haussner und der Mutter des Toten, die dieser regelmäßig in einer psychiatrischen Klinik besuchte?