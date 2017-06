Der Bau des Musical-Theaters spaltet Lüneburg und gipfelt in einem spektakulären Protest im Salzgrund, der von Erika und Hannes unterstützt wird. Thomas kommt an seine Grenzen. Zum einen will er die bedrohte Waldohreule schützen, zum anderen ist er an seine Verträge mit Sherman gebunden. Was tun? Helens Gefühlschaos wird durch Peers Liebeserklärung noch befeuert. Hatte sie doch gerade beschlossen, ihrer Ehe mit Arne noch eine Chance zu geben. Sigrid bringt Arne nicht ganz uneigennützig dazu, Helen vorzuschlagen, mit ihr zurück nach Trier zu gehen. Dafür wäre er bereit, sein Projekt aufzugeben. Helen ist überrumpelt. Britta hat, trotz ihrer Liebe zu Timo, Carla als beste Freundin wiedergewonnen. Timo ist erleichtert, gleichzeitig aber auch darüber irritiert. Patrick bringt Gunter unter verschiedenen Vorwänden wieder an die Flasche. Merle ist besorgt. Ben, der nichts von Patricks hinterhältigen Plänen ahnt, ermahnt seinen Freund, sein Leben nicht nur vom Hotel bestimmen zu lassen.