Prominente trainieren mit professionellen Tanzpartnern Standard- und Lateintänze und präsentieren ihr einstudiertes Können in großen Live-Shows vor Publikum. Am Ende jeder Darbietung gibt eine Fachjury ihre Beurteilung ab, wobei der ehemalige Profi-Turniertänzer Joachim Llambi als einziger Juror in bisher allen Staffeln zu sehen war. Am Ende der Sendung entscheiden die Fernsehzuschauer per Telefonabstimmung, welche Paare in der nächsten Ausgabe erneut antanzen dürfen, und wer ausscheidet.