Das neue Nostalgie-Quiz "So war's! - Das Quiz der Jahrzehnte" nach dem irischen Original "Play it by year" wird ab 1. Juni 2017, montags bis freitags um 16:15 Uhr im Ersten zu sehen sein. In jeder Folge begrüßt Moderator Michael Antwerpes drei Kandidatenteams mit je zwei Mitspielern. Es sind Familienangehörige, Kollegen, Nachbarn oder Freunde, die ihr Wissen gemeinsam unter Beweis stellen. Die Kandidaten müssen Fragen anhand von Film- und Fernsehclips aus den 1980er, 1990er und 2000er Jahren erraten und richtig einordnen. Das Archivmaterial aus Politik, Sport, Kultur, Wissenschaft, Boulevard und Showbusiness zeigt Ereignisse, die Geschichte geschrieben haben, Aufreger waren oder uns heute noch erstaunen und rühren. Die Ausschnitte dokumentieren, wie sich der Lifestyle und die öffentliche Wahrnehmung im Osten und Westen Deutschlands über die Jahrzehnte veränderten und wie Fernsehformate unterschiedlichster Genres den Zeitgeist widerspiegeln. Die Fragen führt Michael Antwerpes mit TV-Ausschnitten ein, die über große Studio-Monitore gezeigt werden. In sechs Spielrunden wird ein Finalteam ermittelt, das eine attraktive Urlaubsreise gewinnen kann. Moderator Michael Antwerpes begleitete für den Südwestrundfunk viele nationale und internationale Sportgroßereignisse, u.a. mehrere Fußball-Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Der gebürtige Rheinländer moderiert u.a. die ARD-"Sportschau" sowie die SWR-Sendung "Sport im Dritten" und ist im Winter regelmäßig als Moderator von Biathlon-Wettbewerben unterwegs. Als Showmaster führt der 54-Jährige seit 2003 im SWR-Fernsehen durch die Quizsendung "Sag die Wahrheit", die ab 21. April mit 14 Ausgaben auch ins Erste wechselt. "So war's! - Das Quiz der Jahrzehnte" ist eine Produktion der "Constantin Entertainment" im Auftrag der ARD unter Federführung des Bayerischen Rundfunks für Das Erste.