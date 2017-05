CIVIS feiert 2017 ein besonderes Jubiläum: 30 Jahre CIVIS Medienpreis. Die renommierte europäische Auszeichnung für Integration und kulturelle Vielfalt wird am 1. Juni 2017 in einem Festakt mit Prominenten aus Medien und Politik im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. Schirmherren sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Tajani. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Aydan Özoguz und die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer, überreichen gemeinsam mit der ARD-Vorsitzenden und MDR-Intendantin Karola Wille, WDR-Intendant Tom Buhrow, SRG-Generaldirektor Roger de Weck und weiteren hochkarätigen Medienvertretern (w/m) die begehrten Preise. CIVIS zeichnet jährlich herausragende Programmbeiträge im Radio, Film, Fernsehen und Internet aus, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster geografischer und kultureller Herkunft fördern. 2017 kommt der Sonderpreis "Fußball + Integration" hinzu. Moderator der TV-Gala ist Ingo Zamperoni. Der CIVIS Medienpreis wird von der Arbeitsgemeinschaft der Landesrundfunkanstalten in Deutschland (ARD), vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, RTV Slovenia, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio, PHOENIX, ARTE, 3sat, die Deutsche Produzenten Allianz, die VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten und die EBU sind Medienpartner. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, die EU-Agentur für Grundrechte (FRA) und die WDR mediagroup sind Kooperationspartner. Der CIVIS Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.