Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Mehr Termine Inhalt In der "Gallus Stubb" macht sich Ratlosigkeit breit. Der erfahrene Gastronom Volker hat das traditionsreiche Restaurant im hessischen Flörsheim am Main vor über einem Jahr übernommen, doch die Gäste bleiben aus und der Schuldenberg wächst rasant. Die Kochprofis wollen herausfinden, warum Volker seine Pläne mit der "Gallus Stubb" nicht umsetzen konnte. Untertitel: Gallus Stubb in Flörsheim Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 337