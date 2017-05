Die junge Manon ist gerade aus einem geschlossenen Erziehungsheim entlassen worden und möchte nun in ihrem Beruf als Kfz-Mechatronikerin arbeiten. Doch der Werkstattleiter Hervé will sie nur als Empfangsdame einstellen. Das kann Manon nicht akzeptieren; wütend lehnt sie ab. Als sie ihren Freund mit einem anderen Mädchen erwischt, weiß sie nicht, was sie machen und wo sie bleiben soll.