Renate ist Anfang 60 als sie sich an Julia Leischik wendet. Sie vermisst ihren Bruder seit ihrer Kindheit. Die beiden kamen in ein Heim, weil sie nach dem Tod ihrer Mutter vom Vater geschlagen und vernachlässigt wurden. Seit Renate adoptiert wurde, verlor sie jeden Kontakt. / Sandra ist heute 33 Jahre alt und kam in Peru zur Welt. Ihre Mutter war alleinerziehend und musste ihre Tochter aus finanzieller Not in ein Kinderheim geben. Die kleine Sandra wächst in der Schweiz auf - wo ist ihre Mutter?