Michaels Sohn Fabien hat sich unsterblich in eine ältere Frau verliebt. Als Michael aus übertriebener Fürsorge eine Annäherung zwischen den beiden schon im Keim ersticken will, fällt ihm Natascha in den Rücken und ergreift Partei für Fabien. Indes ist es Tina leid, ständig zwischen ihren beiden streitsüchtigen Verehrern Oskar und David vermitteln zu müssen. Als die beiden Rivalen es wieder einmal mächtig bunt treiben und auf Tinas Nase herumtanzen, setzt sie sie kurzerhand an die Luft.