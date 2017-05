Mia lebt in Madrid, Gabriel in Deutschland. Damit Gabriel sich besser vorstellen kann, wie Mias Leben in Madrid aussieht, schickt sie ihm viele Handyvideos und Fotos. So lernt Gabriel kennen, wie Mia in Madrid unterwegs ist, welches ihr Lieblingspark ist und was sie in ihrer Freizeit macht. Die Reihe richtet sich an junge Spanisch-Anfänger, die in den handgedrehten Videobotschaften authentische Informationen auf Spanisch bekommen. Dabei entstehen viele Sprachanlässe für den Vergleich des Alltags in Deutschland und Spanien.