Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:20 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Schule hat Zuwachs in Gestalt eines besserwisserischen Siebenjährigen bekommen. Alle hassen Kevin - auch Malcolm. Dass er sich dazu hinreißen lässt, den Kleinen zu verhauen, ist Malcolm später allerdings unangenehm. Das schlechte Gewissen bricht sich Bahn und nicht einmal die verfügbaren Geistlichen können ihm die Scham nehmen. Malcolm entschließt sich daher, sein beschmutztes Karma bei einem Wohltätigkeitrennen abzuschütteln... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Gewissensbisse Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2000 Regie: Nick Marck Folge: 4 FSK: 6 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Masterson Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets