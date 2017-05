Kundenkarten - Pro und Kontra: Drei Viertel aller Österreicher besitzen zumindest eine Kundenkarte, im Schnitt haben Kartenbesitzer etwa sechs Karten. Immer mehr österreichische Unternehmen, vor allem im Einzelhandel, versuchen ihre Stammkunden mit Kundenkarten zu binden, um an Daten über das Kaufverhalten zu gelangen. Dies geschieht vor allem durch Rabatte, Schnäppchen und Geschenke. Unternehmen können allerdings damit das Kaufverhalten ihrer Kunden analysieren. Datenschützer warnen und fordern mehr Transparenz, an wen die Daten weitergegeben werden. Manche Datenschützer befürchten etwa, dass Versicherungen ein relevantes Interesse an den unterschiedlichen Einkaufsgewohnheiten haben könnten. Sollte ein Versicherer etwa die Ernährungsgewohnheiten einer bestimmten Person kennen, könnte das bei der Prämienberechnung durchaus als Maßstab herangezogen werden. - Kundenkarten - Pro und Kontra