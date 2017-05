In fast allen Schweizer Kantonen haben die Waffenverkäufe stark zugenommen. Der Film diskutiert die Frage über den privaten Waffenbesitz. Vertreter der Waffenlobby sehen in den gestiegenen Verkaufszahlen ein verstärktes Bedürfnis nach Selbstschutz. Eine Studie der in Genf beheimateten NGO Small Arms Survey geht von 3,4 Millionen Schusswaffen aus, die sich in Schweizer Privatbesitz befinden.