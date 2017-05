Ein Mann, seit einem Unfall als Zehnjähriger mental behindert, ist dennoch ein wahres Genie am Klavier. Während eines Konzerts spielt er auf einmal falsch zu spielen. Sein Vater bricht das Konzert ab und bringt ihn in die Klinik. House nähert sich dem Patienten über die Musik. House muss am Ende von vielen Untersuchungen feststellen, dass er Patrick zwar helfen kann, aber nur zu einem hohen Preis.