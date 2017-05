Was brachte uns zum Schmunzeln und was rührte uns zu Tränen? Welche Musik- und Modesünden haben wir alle mitgemacht? Und was bleibt uns wohl ewig in Erinnerung? In drei Folgen nimmt Moderator Jan Köppen sich die Highlights der Jahre 2000 bis 2009 vor und zeigt uns in einer kleinen Zeitreise, worüber vor zehn Jahren die ganze Welt sprach. "I LIKE die 2000er" lässt die größten Skandale, die emotionalsten Storys, die spektakulärsten Erfindungen und lustigsten TV-Momente Revue passieren. Heute u. a. mit diesen Themen: Gründung Facebook: Am 4. Februar 2004 gründet der damalige Psychologie-Student Mark Zuckerberg "Thefacebook.com" - zunächst als kleines Netzwerk für Studenten der Universität Harvard. Ende 2004 hatte die Plattform bereits über eine Million Nutzer. Erst Ende September 2006 öffnete sich die Seite dann für alle User über 13 Jahren mit einer gültigen E-Mail-Adresse. Offiziell nutzen weltweit über eine Milliarden Menschen das Portal. Es ist damit das größte soziale Netzwerk der Welt und machte Zuckerberg zum jüngsten Self-Made-Milliardär seiner Zeit. Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - erste Staffel: Erste Staffel 2004. Deutschland dachte: 'Der Verfall des TV', 'Folter TV'. Costa Cordalis wurde von den Zuschauern zum Dschungelkönig gekürt. Ausführlicher Rückblick auf die erste Staffel. Angela Merkel wird Kanzlerin: 2005 wird Angela Merkel die erste Kanzlerin Deutschlands. Es war ein Ereignis. Karriere Angela Merkel. Wahlkampf gegen Gerhard Schröder endet in der 'Elefantenrunde'. Tsunami 2004: Es ist eine der größten Naturkatastrophen des 21. Jahrhunderts: Am 26. Dezember 2004 löst ein gewaltiges Erdbeben im Indischen Ozean einen Tsunami aus. Messgeräte dokumentieren ein Beben der Stärke 9.1. Im Osten des Epizentrums werden Indonesien, Thailand und Malaysia ohne Vorwarnung von den Wassermassen getroffen - im Westen erreichen die Flutwellen Indien und Sri Lanka, überspülen die Malediven. Ihre zerstörerische Kraft reicht bis nach Somalia. Die WHO (World Health Organization) berichtet von mehr als 121.000 Toten und knapp 114.000 vermissten Personen. Hochzeit Charles & Camilla Prinz Charles und Camilla Parker-Bowles haben sich 2005 nach fast 35 Jahren geheimer Liebe endlich das Ja-Wort gegeben. Am 9. April 2005 fand die im kleinen Rahmen vollzogene standesamtliche Trauung mit seiner Jugendliebe und langjährigen Affäre Camilla Parker-Bowles in der "Windsor Guildhall" statt. Queen Elisabeth II. und Prinz Philip blieben dieser Trauung fern. Sie erschienen erst zum anschließenden Gottesdienst in der 'St. George's Chapel'. - Hochzeit Charles & Camilla