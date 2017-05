Seit grauer Vorzeit gelten Greifvögel als Symbol für Macht und Herrschaft. Sie sind die Könige der Lüfte. In den 1970er-Jahren waren viele Arten in Deutschland fast ausgestorben, heute sieht man sie wieder häufig ihre Runden über Felder und Wälder ziehen. Wenn Greifvögel jagen, sind ihre Flugmanöver so halsbrecherisch schnell, dass die wahre Kunst dieser präzisen Angreifer erst in Zeitlupenaufnahmen deutlich wird. LexiTV zeigt die kraftvollen Jäger einerseits in unserer Region, macht aber auch einen Ausflug zu den Harpyien in Südamerika und nach Abu Dhabi, wo reiche Beduinensöhne bis zu 100.000 Dollar für ein gefiedertes Haustier ausgeben.