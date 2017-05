Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Francis wird die Verantwortung für seine kleinen Brüder übertragen, da Hal und Lois am Wochenende außer Haus sind. Weil Malcolm Francis, der inzwischen auf der Militärakademie ist, vermisst und ihn wieder zu Hause haben will, tut er alles, um vor seinen Eltern den Anschein zu erwecken, dass sein großer Bruder inzwischen geläutert und allen Anforderungen gewachsen ist... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Allein zu Haus Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2000 Folge: 3 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Masterson Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield