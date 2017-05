Hanf gilt seit Jahrhunderten nicht nur als Droge, sondern auch als Arzneimittel. Positive Wirkung soll Cannabis in der Schmerztherapie, bei multipler Sklerose, Übelkeit, Erbrechen, aber auch bei verschiedenen Krebsformen, psychischen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen haben. Während weltweit die Bestimmungen für medizinisch indizierten Cannabis-Konsum gelockert werden, soll in Österreich eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums den Zugang weiter verschärfen. "heute konkret" geht den wichtigsten Fragen nach: Was ist tatsächlich geplant? Und welche Konsequenzen hat die neue Verordnung für betroffene Patientinnen und Patienten? - Cannabis als Heilmittel?