Mogelpackung: abgepackter Kochschinken Kochschinken gibt es im Supermarkt und Discounter abgepackt schon für weniger als einen Euro. Diese Schinkenscheiben sind oft nicht von einer einzigen Schweinekeule abgeschnitten, sondern aus vielen Fleischstücken zusammengefügt. Eigentlich muss das auf der Verpackung stehen. Doch viele Hersteller halten sich nicht daran. "Markt" deckt auf. Handwerker-Stichprobe: Wartung bei Wasserspeichern Trinkwasserspeicher im Haus sind in regelmäßigen Abständen zu warten. Solche Wartungen werden jedoch oft ignoriert. Wir haben drei Handwerksbetriebe mit versteckter Kamera bei der Arbeit beobachtet - teilweise mit schockierendem Ergebnis. Riesterrente: Sicherheit oder Risiko? Christian J. aus Norddeich sorgt auch privat fürs Alter vor. Er hat vor einigen Jahren einen Riestersparplan abgeschlossen. Obwohl dem Seemann eine sichere Anlage wichtig ist, empfiehlt ihm sein Bankberater, den Sparplan zu kündigen und in riestergeförderte Fonds zu investieren. Die sind jedoch risikoreicher als sein Sparplan. Christian J. willigt zunächst ein, möchte das Bankgeschäft dann aber rückgängig machen. Das gelingt ihm nicht. "Markt" mischt sich ein. Gemüsechips: Was steckt drin? Kartoffelchips waren gestern. Es wird bunt auf dem Knabberteller. Gemüsechips sind aus Pastinaken, Mohrrüben, Rote Bete und auch mal aus Süßkartoffeln. Sie werden aus gesundem Gemüse gemacht. Die bunten Chips kosten einiges mehr als die aus Kartoffeln. Doch sind Gemüsechips aus dem Supermarkt und dem Discounter auch gesünder? Was ist mit dem Fettgehalt? Wie viel Kalorien und Zucker haben die Gemüsechips? "Markt" will's wissen. Bauanleitung: Hochbeet im Garten Hochbeete liegen im Trend: Beim Pflanzen und Ernten muss sich der Hobbygärtner nicht mehr bücken und für Schnecken und andere Fraßfeinde ist es schwerer, an die zarten Triebe der Pflanzen zu gelangen. "Markt"-Autor Uwe Leiterer erklärt in seinem Blog, wie man Schritt für Schritt ein Hochbeet selber bauen kann. Postärger: Wenn der Briefkasten leer bleibt Es kann richtig teuer werden, wenn die Post nicht ankommt. Zum Beispiel wenn Rechnungen nicht bezahlt und Mahnungen fällig werden. Mit diesem Problem schlagen sich "Markt"-Zuschauer in Schleswig-Holstein und Niedersachsen herum. Ihre Beschwerden bei der Deutschen Post führen zu nichts. Was können sie tun?